Масштабна пожежа на нафтобазі в Ростовській області: з’явився новий супутниковий знімок

Знімок палаючої нафтобази поруч із Пролетарськом було зроблено 19 серпня о 14:23 за місцевим часом

Вогонь продовжує поширюватися територією бази, охоплюючи все нові цистерни з паливом

На нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже другу добу поспіль палають цистерни з паливом. Там пожежа спалахнула після атаки дронів ще 18 серпня.

Масштаби загоряння видно на новому супутниковому знімку, опублікованому «Радіо Свобода».

Зазначається, що знімок палаючої нафтобази поруч із Пролетарськом було зроблено 19 серпня о 14:23 за місцевим часом.

На світлині видно, що вогонь продовжує поширюватися територією бази, охоплюючи все нові цистерни з паливом – цистерн, що горять, на ньому вже не менше десяти.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку вчора атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.