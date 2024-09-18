Окупанти застосовують на Харківщині нові 3D-друковані міни (відео)

Російські окупанти почали використовувати на Харківщині протипіхотні міни нового зразка

Російські війська почали використовувати на Харківщині новий тип протипіхотних мін, що нагадують заборонені «Пелюстки». Ці міни мають 3D-друкований корпус, всередині якого знаходиться підривник та заряд пластиду. Вони невеликі за розміром та діють за принципом натиску, що робить їх особливо небезпечними. Про це повідомили в ОТУ «Харків».

«За розмірами та принципом дії нові міни схожі на заборонену міжнародними конвенціями міну ПФМ-1 «Пелюстка». Їхній невеликий розмір та непередбачуваний характер роблять їх вкрай підступними», – йдеться в повідомленні військових.

Наразі невідомо, наскільки широко Росія виробляє ці міни. Можливо, це ініціатива окремих виробників. Попри відносну простоту виготовлення, такі міни становлять серйозну загрозу для українських військових.

Оперативне угруповання військ «Харків» закликає до підвищеної обережності у зонах бойових дій та на звільнених територіях.

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