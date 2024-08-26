На нафтозаводі в Омську стався потужний вибух (фото, відео)
За даними російських ЗМІ, після вибуху почалася пожежа, площа загоряння становить 1000 кв. м
На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух. Наразі з установки АВТ-11, призначеної для розділення нафти на фракції та подальшої їх переробки, йде вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Очевидці кажуть, що вибух було чути в кількох районах міста. Безпосередньо перед загорянням було чути гучний вибух, від якого затряслися будинки та затремтіли вікна.
Як повідомляють російські ЗМІ, площа загоряння становить 1000 кв. м. На місці працюють пожежники. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ.
💥💥На болотах на омській нафтобазі стався потужний вибух
Кажуть, що «хлопок» було чути в декількох районах міста. pic.twitter.com/QbH1ZZfR1U
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, безпілотники атакували аеродром «Енгельс» в Саратовській області. Нібито всі дрони було збито російською ППО. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.
Як повідомлялося, у Ростовській області, де вже декілька днів палає нафтобаза, пожежа перекинулась на житловий сектор Пролетарська.
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