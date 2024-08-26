На нафтозаводі в Омську стався потужний вибух (фото, відео)

Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ

За даними російських ЗМІ, після вибуху почалася пожежа, площа загоряння становить 1000 кв. м

На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух. Наразі з установки АВТ-11, призначеної для розділення нафти на фракції та подальшої їх переробки, йде вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Очевидці кажуть, що вибух було чути в кількох районах міста. Безпосередньо перед загорянням було чути гучний вибух, від якого затряслися будинки та затремтіли вікна.

Після вибуху на нафтозаводі підіймається дим фото з соцмереж

Вибух було чути в кількох районах міста фото з соцмереж

На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух фото з соцмереж

Як повідомляють російські ЗМІ, площа загоряння становить 1000 кв. м. На місці працюють пожежники. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ.

💥💥На болотах на омській нафтобазі стався потужний вибух



Кажуть, що «хлопок» було чути в декількох районах міста. pic.twitter.com/QbH1ZZfR1U — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, безпілотники атакували аеродром «Енгельс» в Саратовській області. Нібито всі дрони було збито російською ППО. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Як повідомлялося, у Ростовській області, де вже декілька днів палає нафтобаза, пожежа перекинулась на житловий сектор Пролетарська.