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На нафтозаводі в Омську стався потужний вибух (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На нафтозаводі в Омську стався потужний вибух (фото, відео)
Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ
фото з соцмереж

За даними російських ЗМІ, після вибуху почалася пожежа, площа загоряння становить 1000 кв. м

На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух. Наразі з установки АВТ-11, призначеної для розділення нафти на фракції та подальшої їх переробки, йде вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Очевидці кажуть, що вибух було чути в кількох районах міста. Безпосередньо перед загорянням було чути гучний вибух, від якого затряслися будинки та затремтіли вікна.

Після вибуху на нафтозаводі підіймається дим
Після вибуху на нафтозаводі підіймається дим
фото з соцмереж
Вибух було чути в кількох районах міста
Вибух було чути в кількох районах міста
фото з соцмереж
На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух
На омському нафтозаводі «Газпромнефть-ОНПЗ» стався вибух
фото з соцмереж

Як повідомляють російські ЗМІ, площа загоряння становить 1000 кв. м. На місці працюють пожежники. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Омський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, безпілотники атакували аеродром «Енгельс» в Саратовській області. Нібито всі дрони було збито російською ППО. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Як повідомлялося, у Ростовській області, де вже декілька днів палає нафтобаза, пожежа перекинулась на житловий сектор Пролетарська.

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Теги: пожежа росія завод нафта

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