У Ростовській області РФ третю добу палає нафтобаза (відео)

Для гасіння пожежі рятувальники готують чотири одиниці авіації

На нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже третю добу поспіль палають цистерни з паливом, пожежу рятувальникам досі не вдається приборкати. пожежа спалахнула після атаки дронів ще 18 серпня.

Як повідомляють росЗМІ, площа пожежі в Пролетарську, де горить паливо, становить 10 тис. кв м. Як повідомляє місцева влада, склад групи пожежників збільшено до понад 500 осіб.

💥💥Третю добу російські пожежники не можуть дати раду пожежі, яка спалахнула на нафтобазі у Пролетарську на Ростовщині після прильоту на базу двох безпілотників pic.twitter.com/NkCKeeCQt3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Для гасіння пожежі готують чотири одиниці авіації, зазначає місцева влада.

Масштаби загоряння видно на новому супутниковому знімку, опублікованому «Радіо Свобода».

Зазначається, що знімок палаючої нафтобази поруч із Пролетарськом було зроблено 19 серпня о 14:23 за місцевим часом.

На світлині видно, що вогонь продовжує поширюватися територією бази, охоплюючи все нові цистерни з паливом – цистерн, що горять, на ньому вже не менше десяти.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку вчора атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.