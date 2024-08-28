Просування на Донбасі має більше значення для Кремля, ніж захист Росії – NYT

Основною метою окупаційних військ РФ залишається захоплення Покровська

Операція Збройних сил України в Курській області має менше значення для російського керівництва, ніж просування окупаційних військ на Донеччині. Про це повідомляє The New York Times.

Основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.

Полковник Маркус Рейснер з австрійської військової академії зазначив, що будь-яке ослаблення російських сил на Донецькому фронті, могло б загрожувати їхнім планам продовжувати наступ в українському регіоні.

Видання пояснює, що у той час, як Москва зосереджується на наступу в Донецькій області, російські війська в Курській області не змогли ніяк відповісти на операцію ЗСУ через нестачу досвіду та ресурсів. Зазначається, що західні розвіддані допомогли українцям з точністю планувати операції, і російські війська не змогли організувати ефективну оборону.

Як зазначає видання, перекидання російських військ на Курський напрямок відбувається повільно. Також вони зауважили, що нанесенням авіаударів по Україні Росія намагається відвернути увагу своїх громадян від своїх невдач у Курській області. У регіоні Росія розгортає в основному свої резервні підрозділи та війська з ділянок російсько-українського фронту на півдні та на півночі, які не залучені у боях на Покровському напрямку.

За оцінками американських чиновників, Москві потрібно щонайменше 50 тис. солдатів, щоб спробувати витіснити ЗСУ з Курського напрямку.

Нагадаємо, російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Раніше стало відомо, що ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. На початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.