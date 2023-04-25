Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
Військова операція ЗСУ вимагає «інформаційної тиші»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські військові проводять наступальні операцію з метою витіснити російських загарбників з лівого берега Херсонської області

Українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська. Про це з посиланням заяву заступника голови Херсонської ОДА Юрія Соболевського повідомляє The Guardian.

Херсонський чиновник заявив, що ці рейди спрямовані на зниження боєздатності російських військ, які з моменту відступу обстрілюють Херсон.

«Наші військові дуже часто відвідують лівий (східний) берег, проводять рейди. Збройні сили України працюють, і працюють дуже ефективно», – сказав Соболевський на українському телебаченні.

Соболевський підкреслив, що результати будуть, як це було на правобережжі Херсонської області, коли завдяки складній і тривалій операції вдалося звільнити українські території з мінімальними втратами для наших військових. Те ж саме зараз відбувається на лівому березі.

Зазначається, що російські війська утримували східний берег Дніпра біля Херсона після відступу з південного міста в листопаді після місяців окупації. Однак, очікується, що Україна розпочне весняний контрнаступ з метою відбиття більшої території. Додаткових деталей регіональний чиновник не надав, пояснивши, що військова операція вимагає «інформаційної тиші».

Нагадаємо, що українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі».

Читайте також: ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Теги: Херсон контрнаступ Херсонщина ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли церкву в Білозерській громаді Херсонської області
Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині: є руйнування (фото)
Сьогодні, 13:35
Винищувач F-16
Мельник назвав «червону лінію», яку так і не вдалося перетнути на «Рамштайні»
23 квiтня, 03:56
Реактивна система залпового вогню Himars
США на фоні очікуваного контрнаступу оголосили новий пакет допомоги
19 квiтня, 20:47
Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
14 квiтня, 07:01
Глава держави подякував польській стороні за ухвалене рішення
Зеленський і Дуда домовилися про потужний оборонний пакет для ЗСУ
5 квiтня, 16:06
Прикордонники показали, як збили ворожий дрон поблизу Чернігова (відео)
Прикордонники показали, як збили ворожий дрон поблизу Чернігова (відео)
30 березня, 13:03
Сили оборони півдня припускають, що скоріш за все, ракетоносії не будуть застосовані, але все ж не виключила можливості ударів
Чи є загроза нової атаки? ЗСУ пояснили, що стримує росіян
30 березня, 09:35
У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)
У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)
29 березня, 19:28
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
29 березня, 15:22

Події в Україні

В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)
В окупованому Бердянську прогримів вибух (мапа)
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
ЗСУ розповіли про нову підступну тактику росіян
ЗСУ розповіли про нову підступну тактику росіян
Удар РФ по Куп’янську: рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок
Удар РФ по Куп’янську: рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок
Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів
Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів
Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині: є руйнування (фото)
Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині: є руйнування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
22K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
20K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
8214
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
7718
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту