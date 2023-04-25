ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ

Українські військові проводять наступальні операцію з метою витіснити російських загарбників з лівого берега Херсонської області

Українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська. Про це з посиланням заяву заступника голови Херсонської ОДА Юрія Соболевського повідомляє The Guardian.

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Херсонський чиновник заявив, що ці рейди спрямовані на зниження боєздатності російських військ, які з моменту відступу обстрілюють Херсон.

«Наші військові дуже часто відвідують лівий (східний) берег, проводять рейди. Збройні сили України працюють, і працюють дуже ефективно», – сказав Соболевський на українському телебаченні.

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Соболевський підкреслив, що результати будуть, як це було на правобережжі Херсонської області, коли завдяки складній і тривалій операції вдалося звільнити українські території з мінімальними втратами для наших військових. Те ж саме зараз відбувається на лівому березі.

Зазначається, що російські війська утримували східний берег Дніпра біля Херсона після відступу з південного міста в листопаді після місяців окупації. Однак, очікується, що Україна розпочне весняний контрнаступ з метою відбиття більшої території. Додаткових деталей регіональний чиновник не надав, пояснивши, що військова операція вимагає «інформаційної тиші».

Нагадаємо, що українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі».