Росіяни обстріляли центр Констянтинівки: є жертви та поранені

Внаслідок удару росіян повідомляють про шестеро загиблих та 12 поранених

Уранці 2 квітня окупанти обстріляли Констянтинівку та Торецьк на Донеччині. У зв'язку з цим розпочато досудові розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Повідомляють, що у Констянтинівці ворог здійснив два удари ракетами С-300 та здійснив 4 залпи системою «Ураган». Унаслідок загинуло щонайменше шестеро осіб, а поранених – 12.

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«Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі», – повідомляє Андрій Єрмак.

Також повідомляють, що вночі у Торецьку снаряди окупантів влучили у багатоповерховий будинок та пошкодили комунікації, внаслідок чого одна людина отримала поранення і ще троє отруїлися чадним газом.

Зазначають, що зараз на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені до лікарень.

До слова, триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.