Українські військові на Сході знищили літак і три ворожі танки

Бійці угрупування «Схід» знищили 60 російських окупантів, бої тривають

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу знищили три російські танки, літак і БМП. Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.

«Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої», – йдеться у дописі.

Зазначається, що українські захисники знищили три танки, одну БМП, міномет з обслугою, 6 АТ, літак і до 60 чоловік особового складу.

Як раніше повідомлялося, українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю. Також десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі