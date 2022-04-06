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    Українські військові на Сході знищили літак і три ворожі танки

    Українські військові на Сході знищили літак і три ворожі танки - Українські військові на Сході знищили літак і три ворожі танки
    Українські військові на Сході знищили літак і три ворожі танки
    фото: Генштаб ЗСУ

    Бійці угрупування «Схід» знищили 60 російських окупантів, бої тривають

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу знищили три російські танки, літак і БМП. Про це повідомляє ОТУ «Схід» у Фейсбуці.

    «Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої», – йдеться у дописі.

    Зазначається, що українські захисники знищили три танки, одну БМП, міномет з обслугою, 6 АТ, літак і до 60 чоловік особового складу.

    Як раніше повідомлялося, українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю. Також десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Україна кордон окупація #stoprussia
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    Українські військові на Сході знищили літак і три ворожі танки