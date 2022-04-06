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    Економіка та фінанси

    Гурт Metallica пожертвував $500 тис. на підтримку українців

    Гурт Metallica пожертвував $500 тис. на підтримку українців

    У гурті заявили, що хочуть зібрати $1 млн протягом наступних двох місяців

    Благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної метал-групи Metallica пожертвував $500 тис. на допомогу українським біженцям. Про це повідомляєтьс в Instagram-сторінці фонду All Within My Hands Foundation, який створили учасники Metallica.

    Кошти надійдуть неурядовій організації World Central Kitchen (WCK), яка забезпечує харчуванням тих, хто виїхав з України через війну Рсії проти України.

    «Ми натхненні та пишаємося тим, що підтримуємо їхні (WCK – ред.) команди в шести європейських країнах, які служать мільйонам українців, які були змушені покинути свої домівки», – сказав барабанщик Ларс Ульріх.

    У гурті заявили, що хочуть зібрати $1 млн протягом наступних двох місяців.

    «Ми розпочинаємо кампанію Місяці благодійності на підтримку України. Приєднуйтесь до нас, щоб до кінця травня зібрати $1 млн доларів для організації World Central Kitchen», – заявили представники організації.

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    Допис, поширений Metallica (@metallica)

    Нагадаємо, ще 3 березня Міла Куніс та Ештон Кутчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для допомоги українцям, які покинули країну через війну.

    Теги: росія окупанти війна Україна фінанси окупація #stoprussia
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    Гурт Metallica пожертвував $500 тис. на підтримку українців