Окупанти обстріляли Оріхове з мінометів



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Один український військовий 28 лютого дістав поранення

Збройні формування Російської Федерації сьогодні чотири рази порушили режим припинення вогню

Від початку нинішньої доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого був поранений український боєць.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари», - йдеться у вечірньому зведенні.