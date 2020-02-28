Радбез ООН збирає екстрене засідання через загострення у Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ініціатором екстреного засідання Радбезу ООН стала Британія

Засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом

Рада Безпеки ООН 28 лютого проведе екстрене засідання у зв'язку з ескалацією обстановки на північному заході Сирії.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«Рада безпеки ООН у п'ятницю проведе екстрене засідання, присвячене останнім подіям у Сирії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засідання ініційоване США, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Бельгією, Естонією та Домініканською Республікою.

Засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Читайте також: