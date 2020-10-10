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    Події в Україні

    З початку доби російські окупанти один раз обстріляли українські позиції

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    <span>Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об&rsquo;єднаних сил</span> - З початку доби російські окупанти один раз обстріляли українські позиції
    Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил

    Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

    Російські окупаційні війська 10 жовтня здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета поблизу Водяного.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

    «Від початку поточної доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано одне порушення домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року. Так, у районі населеного пункту Водяне противник порушив режим припинення вогню, здійснивши один неприцільний постріл з підствольного гранатомета», – зазначається у повідомленні.

    Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

    Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

    Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

    У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано пожежу неподалік Болотеного.

    У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 5 га території та передали на знищення 49 вибухонебезпечних предметів.

    Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відремонтований 1 будинок, на 9 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ рятувальники
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