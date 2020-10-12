Слідчі оголосили підозру бойовику із «Самооборони Криму»



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Ім'я бойовика слідчі не називають

У березні 2014 року чоловік проходив службу на блокпосту окупантів «Орловский мост»

Кримські слідчі повідомили про підозру бойовику, який служив в НЗФ «Самооборона Криму». Про це йдеться на сторінці ГУ Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі у Facebook у понеділок, 12 жовтня.

Мова йде про ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

«Після окупації півострова підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив до непередбаченого Конституцією та законами України збройного формування «Самооборона Криму». На початку березня 2014 року проходив службу на блокпосту «Орловский мост», розташованому при в’їзді до Севастополя», - йдеться в тексті.

Зазначається, що чоловік виконував протиправні накази так званих «ватажків» збройного формування. Шляхом погроз застосування фізичної сили та вогнепальної зброї він здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку Севастополя.

Раніше прокуратура оголосила в розшук двох учасників «самооборони Севастополя», які протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, мали «службу» на незаконно створеному блокпості «Гончарне» поблизу Севастополя.