Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші»



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Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали

Минулої доби, 11 жовтня, бойовики чотири рази порушили «режим тиші» на Донбасі.

Про це повідомили у штабі ООС.

«Упродовж минулої доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакинем, – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 12 жовтня, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

«Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає», – повідомили військовослужбовці.

«На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – додається у повідомленні штабу.