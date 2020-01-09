Україна за рік не пустила понад сім тисяч росіян, що вже мали заборону на в'їзд



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У МВС підрахували, скільки росіян щодня не пускають до України

За 2019 рік Україна не пустила на свою територію понад 7,3 тис. громадян РФ, які мали, зокрема, заборону на в'їзд. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Тільки протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування або щодо яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території», - повідомили прикордонники.

«У середньому за добу прикордонники відмовляють у в'їзді 20-30 громадянам РФ, на яких спрацювала база даних про заборону в'їзду або перевищення терміну перебування або щодо яких вдається встановити, що вони незаконно відвідували окуповані території», - також йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо, російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на три роки.

Напередодні у МВС України пообіцяли, що російській блогерці Олександрі Мітрошиній, через приїзд якої до Києва виник скандал, буде заборонено в’їзд до України.

Нагадаємо, київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії.