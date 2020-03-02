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    Думки вголос

    Президент не може ховатися від війни і жертв, тому що це його відповідальність

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Президент не може ховатися від війни і жертв, тому що це його відповідальність

    Загинув український військовий - Головнокомандувач зобов'язаний реагувати і робити висновки з таких трагедій

    Мовою оригіналу

    Я понимаю, что в ОП сильно занятые люди, но российские солдаты зашли вглубь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину снабжения 46-й бригады, погиб наш Воин - противник воспользовался сокращением активности наших разведгрупп.

    Атака произошла там, где якобы прекратили стрелять, близ Станицы Луганской. Главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий, реакция должна быть немедленная, президент обязан высказать соболезнование погибшему за Украину.

    Это не коронавирус, это реальная угроза. Потому что только благодаря этой борьбе и этим жертвам украинская политика и свобода нашей страны ещё существуют.

    Президент не может прятаться от войны и жертв, потому что это его ответственность. Или безответственность.

    Но молчание означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас війна Володимир Зеленський
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