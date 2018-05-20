За добу на Донбасі вбито трьох бойовиків

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Ще трьох бойовиків російсько-окупаційних військ було поранено

Протягом доби 19 травня Об’єднані сили, що діють на Донбасі, знищили трьох та поранили ще трьох бойовиків російсько-окупаційних військ. Такі уточнені дані розвідки озвучив представник прес-центру Об'єднаних сил Олександр Петрук.

За його словами, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вчора 19 травня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли зі 120-ти міліметрових мінометів населений пункт Зайцеве. Втрат, на щастя, серед мирних мешканців немає.

Спостерігачами мобільної групи СЦКК, задокументовано пряме влучення міни у приватний будинок у Зайцевому.

Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п'ять разів застосував важке озброєння. Близько шостої ранку, окупанти відкрили вогонь з реактивних систем БМ-21 «Град» по захисниках Авдіївки, що в районі Донецької фільтрувальної станції.

«Такі злочинні дії окупантів ставлять під велику загрозу безпеку працівників та Донецької фільтрувальної станції в цілому, яка забезпечує питною водою понад півмільйона населення регіону», - підкреслив представник військових.

Втрат наших військ впродовж поточної доби немає.

Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п'ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 по захисникам Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції.