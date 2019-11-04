Окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського



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Раніше бойовики на Донбасі заявили про готовність до розведення з 4 листопада

Українська сторона СЦКК вважає провокацією заяви окупаційної влади про готовність сьогодні приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 Петрівське.

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Українська сторона СЦКК інформує, що 03.11.2019 в низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що окупаційна влада 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 «Петрівське», на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12.00 (за київським часом) 4 листопада. У цьому контексті заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті», - йдеться у публікації.

Зазначається, що в такий спосіб ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 31.10.2019, останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 «Петрівське» зафіксовано 30.10.2019 року.

Штаб ООС наголошує, що згідно з Мінськими домовленостями умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.