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    Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено

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    Українські позиції обстрілювали з&nbsp;мінометів,&nbsp; гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї - Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено
    Українські позиції обстрілювали з мінометів,  гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    10 з 14 обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

    У неділю, 3 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

    • біля Пісків і Пищевика – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем;
    • біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

    • неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
    • поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
    • у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів;
    • тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів
    • поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
    • неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;
    • біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 3 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського.

    Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

    Нагадаємо, українські військові відпрацювали бойові стрільби з ракетних комплексів С-300.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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