Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено



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Українські позиції обстрілювали з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

10 з 14 обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

У неділю, 3 листопада, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

біля Пісків і Пищевика – з РПГ та великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем;

біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів;

тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;

біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, українські військові відпрацювали бойові стрільби з ракетних комплексів С-300.