Окупанти прицільно обстріляли сили АТО на донецькому напрямку

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних



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Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку.

«У районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

За даними штабу АТО, 28 грудня у зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення.

Також повідомлялося, що до лікарні в Дніпрі доставили трьох важкопоранених бійців АТО.