Україні загрожує повномасштабна війна з Росією – Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент продемонстрував журналістам матеріали розвідувальних даних та супутникові знімки

Захоплення російськими військовими українських кораблів в Керченській протоці, це надзвичайна подія, яка відбулася вперше за 4,5 роки російської агресії. І загроза повномасштабного російського вторгнення в Україну залишається.

Про це президент Петро Порошенко сказав в інтерв’ю українським телеканалам 27 листопада.

Президент продемонстрував журналістам матеріали розвідувальних даних та супутникові знімки.

«Розвідка надала декілька доказів. Я їх хочу вам вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована у 18 км від нашого кордону. За 17 вересня, 24 вересня. Це все танки. Це жовтень. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані на вздовж нашого кордону зросла втричі. Для чого вони були туди передислоковані? Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, причому по всій довжині, кардинально зросла. Позиція щодо можливих навчань – ніяк це збільшення не виправдовують», - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що Україна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією.

«Після інциденту, який відбувся в Азовському морі, ми мали забезпечити українські Збройні сили на відсіч у випадку широкомасштабного наземного вторгнення. Ці танки ще не виведено. Вони залишаються там», - повідомив глава держави.

За його словами, тому було необхідним запровадження воєнного стану.

Порошенко також продемонстрував дані про кількість кораблів РФ і різке їх збільшення в Азовському морі: назви, типи, кількість, сконцентрована в Чорноморсько-Азовському басейні. «Ми бачимо, що в Азовському морі вони розташовані по всій акваторії, роблячи особливу концентрацію в районі Керченського каналу. Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, підведенням засобів радіоелектронної боротьби, з підведенням десанту, спецназу. І всього іншого», - зазначив президент.

Він навів порівняльні дані про кількість російських військ, які були в Криму, у 2014 році і у 2018 році. «Яку б позицію ви не взяли… Солдат збільшилося втричі, БТРів – в п’ять разів, артилерії – майже в 10 разів. Літаків, систем залпового вогню, кораблів – мінімум в 5-10 разів. Це відбувається збільшення зараз», - зауважив Порошенко.

«Саме тому я як президент безумовно вимушений був скористатися своїми конституційними повноваженнями і відповідним чином надати законодавче забезпечення Збройним Силам України для того, щоб захистити кожного українця. Захистити суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої держави, захистити нашу землю», - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.