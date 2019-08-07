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    Окупанти продали кримську дачу Брежнєва

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    Окупанти продали кримську дачу Брежнєва

    За президента Кучми держдача стала називатися пансіонатом «Гліцинія»

    На півдні анексованого Криму в Нижній Ореанді продана колишня держдача №1 радянських часів. Про це сказала так званий міністр майнових і земельних відносин Криму Анна Анюхина, повідомляє Інтерфакс у середу, 7 серпня. 

    Стверджується, що нерухомість була продана за 1,2 млрд російських рублів (близько 18,4 млн доларів, - ред.). 

    Анюхина розповіла, що об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії вона не уточнила.

    Про плани продати колишню держдачу стало відомо в березні. Повідомлялося, що кошти від продажу - 1 млрд рублів - вже враховані в доходах бюджету окупованого Криму на 2019 рік. 

    Держдача №1 була побудована в 1955 році, і потім стала одним з найулюбленіших місць відпочинку на півострові генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. 

    За президента України Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної Ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала називатися пансіонатом «Гліцинія». 

    Навесні 2014 року «Гліцинію» окупанти «націоналізували» відповідно до «постанови держради» Криму.

     

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