Окупанти продали кримську дачу Брежнєва



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За президента Кучми держдача стала називатися пансіонатом «Гліцинія»

На півдні анексованого Криму в Нижній Ореанді продана колишня держдача №1 радянських часів. Про це сказала так званий міністр майнових і земельних відносин Криму Анна Анюхина, повідомляє Інтерфакс у середу, 7 серпня.

Стверджується, що нерухомість була продана за 1,2 млрд російських рублів (близько 18,4 млн доларів, - ред.).

Анюхина розповіла, що об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії вона не уточнила.

Про плани продати колишню держдачу стало відомо в березні. Повідомлялося, що кошти від продажу - 1 млрд рублів - вже враховані в доходах бюджету окупованого Криму на 2019 рік.

Держдача №1 була побудована в 1955 році, і потім стала одним з найулюбленіших місць відпочинку на півострові генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

За президента України Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної Ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала називатися пансіонатом «Гліцинія».

Навесні 2014 року «Гліцинію» окупанти «націоналізували» відповідно до «постанови держради» Криму.