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    Окупанти на Донбасі шість разів порушили перемир'я, загинув український захисник

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    Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки &ndash; з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї - Окупанти на Донбасі шість разів порушили перемир'я, загинув український захисник
    Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї

    На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь

    Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 11 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

    «Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

    Також, неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Вмілими діями наших військових БпЛА було знешкоджено.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

    Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли.

    Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові СЦКК
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