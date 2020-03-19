Окупанти сьогодні п’ять разів застосовували зброю: мапа боїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19 березня українські воїни на два ворожі обстріли відповіли вогнем зі штатного піхотного озброєння

Втрат серед захисників України немає

Від початку доби бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції на Луганському та Донецькому напрямках. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12:00 зафіксовано 5 ворожих обстрілів», - зазначив він.

Зазначається, що на Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська 15 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського. Після 8-ї години ранку 20 мін 120-го калібру розірвалися на наших позиціях неподалік Кримського.

«Біля населеного пункту Красногорівка, що на Донецькому напрямку, окупанти з пів на шосту ранку випустили 6 мін з міномету 120-го калібру та застосували станковий протитанковий гранатомет», - додав він.

За даними Міноборони, з 6:20 до 6:45 противник з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Павлополя.

В районі Лебединського після 7-ї ранку ворог випустив 12 мін калібру 82-мм, відкривав вогонь з автоматичного гранатомету та кулемету.

«Зважаючи на наявну загрозу власному життю та здоров’ю, наші воїни на два ворожі обстріли відповіли вогнем зі штатного піхотного озброєння. За інформацією на цей час, втрат з нашого боку немає», - зауважує Праута.