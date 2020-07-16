Окупанти тричі обстріляли Водяне



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Втрат серед українських військових немає

Від початку доби 16 липня російські окупаційні війська п’ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед наших захисників немає. Тричі ворог обстріляв Водяне.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

«16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки. А біля Мар’їнки агресор використав великокаліберні кулемети та снайперську зброю.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.