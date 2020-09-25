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    Окупанти у Криму схопили жителя Одещини

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    Окупанти привезли затриманого до м. Сімферополя, де незаконно&nbsp;створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - Окупанти у Криму схопили жителя Одещини
    Окупанти привезли затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Одеситу інкримінують публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові

    Окупанти у Криму затримали 22-річного жителя Одеської області нібито за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові. Про це повідомляє прокуратура АР Крим і м. Севастополя в Telegram  

    «Громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, а 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові», – йдеться у повідомленні.

    Прокуратура встановила, що окупанти привезли затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За фактом незаконного затримання жителя Одещини прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України.
     
    Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

    Крим окупанти прокуратура суд
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