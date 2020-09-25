Окупанти у Криму схопили жителя Одещини



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Окупанти привезли затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Одеситу інкримінують публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові

Окупанти у Криму затримали 22-річного жителя Одеської області нібито за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові. Про це повідомляє прокуратура АР Крим і м. Севастополя в Telegram

«Громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, а 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура встановила, що окупанти привезли затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За фактом незаконного затримання жителя Одещини прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України.



Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.