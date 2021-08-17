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    Окупанти в Криму перенесли «суд» над настоятелем храму ПЦУ

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    Архімандрита помісної Української православної церкви в Криму переслідує окупаційна влада - Окупанти в Криму перенесли «суд» над настоятелем храму ПЦУ
    Архімандрита помісної Української православної церкви в Криму переслідує окупаційна влада
    Фото надано архімандритом Даміаном

    Архімандрита помісної Української православної церкви Даміана судитимуть в окупованому Білогірську

    Судове засідання, обвинуваченим у якому є настоятель монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) архімандрит Даміан, перенесено з 17 на 23 серпня. Про це заявив суддя, вийшовши з нарадчої кімнати під час засідання 17 серпня. Місце проведення засідання незмінне – окуповане Росією місто Білогірськ, що в Криму. Про це «Главкому» повідомив сам настоятель монастиря, архімандрит Даміан.

    «Запросять свідків як з мого боку, так і з боку провокаторів. Не розумію, що цьому «суду» ще не зрозуміло. У них серед «доказів» є таємно знята частина мого служіння літургії і фото моїх газет. Газети у них, між іншим, аж з грудневого випуску минулого року. Тобто хтось їх цілеспрямовано збирав і відсилав «куди слід», – розповів «Главкому» архімандрит Даміан.

    Як повідомляв «Главком», під час богослужіння в неділю, 8 серпня до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.

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    Теги: Українська православна церква
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    Окупанти в Криму перенесли «суд» над настоятелем храму ПЦУ