Окупанти в Криму перенесли «суд» над настоятелем храму ПЦУ

Архімандрита помісної Української православної церкви Даміана судитимуть в окупованому Білогірську

Судове засідання, обвинуваченим у якому є настоятель монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) архімандрит Даміан, перенесено з 17 на 23 серпня. Про це заявив суддя, вийшовши з нарадчої кімнати під час засідання 17 серпня. Місце проведення засідання незмінне – окуповане Росією місто Білогірськ, що в Криму. Про це «Главкому» повідомив сам настоятель монастиря, архімандрит Даміан.

«Запросять свідків як з мого боку, так і з боку провокаторів. Не розумію, що цьому «суду» ще не зрозуміло. У них серед «доказів» є таємно знята частина мого служіння літургії і фото моїх газет. Газети у них, між іншим, аж з грудневого випуску минулого року. Тобто хтось їх цілеспрямовано збирав і відсилав «куди слід», – розповів «Главкому» архімандрит Даміан.

Як повідомляв «Главком», під час богослужіння в неділю, 8 серпня до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Української православної церкви (ПЦУ) в окупованому Криму увірвалися російські силовики. Вони змусили настоятеля храму, архімандрита Даміана перервати службу. Слідчі окупаційного так званого Центру протидії екстремізму Сімферополя на чолі з майором Володимиром Горєвановим обвинуватили отця Даміана у проведенні місіонерської діяльності.