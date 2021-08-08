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    Російські окупанти шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі

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    На обстріли російських збройних формувань українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Російські окупанти шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі

    На обстріли російських збройних формувань українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець загинув

    Минулої доби окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, загинув український військовий, двоє – поранені. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 7 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

    Так, у напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

    Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Неподалік Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

    Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув. Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.

    Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

    На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 8 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    Як повідомлялося, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року. 32-річний воїн – родом із Сумщини.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ СЦКК
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    Російські окупанти шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі