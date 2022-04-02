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    Окупанти викрали заступника голови громади на Сумщині

    Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області - Окупанти викрали заступника голови громади на Сумщині
    Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області
    фото з відкритих джерел

    Шибаєв перебуває в полоні російських військових з 1 квітня 2022 року

    Російські окупанти в Сумській області викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    За його словами, Шибаєв перебуває в полоні російських військових з 1 квітня 2022 року. Затримали чоловіка, коли той супроводжував гуманітарний вантаж.

    «Його схопили на ворожому блокпосту біля села Пересепки... Олексій супроводжував гуманітарний вантаж», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

    Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    Теги: росія окупанти війна полон мер Сумщина обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти викрали заступника голови громади на Сумщині