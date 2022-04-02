Після розгону мітингу мешканців Енергодару в місті зник зв’язок

Окуповане місто атомників намагаються відключити від інтернету

Російські окупанти намагаються залишити мешканців Енергодару без засобів комунікації. Про це у телеграм-каналі повідомляє міська рада міста-супутника Запорізької АЕС.

«Пропав дротовий інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей», — йдеться в публікації міськради.

Діям російських силовиків передував розгін мітингу мешканців міста на підтримку України. За даними місцевої влади, учасників зібрання військові РФ обстрілювали з автоматів та закидали гранатами. Також людей затримували та кидали до автозаків.

Також, як повідомляється у телеграм-каналі Енергоатому, в Енергодарі пролунала серія гучних вибухів: «Сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях».

Відомо про щонайменше чотирьох поранених внаслідок серії вибухів.

Нагадаємо, у середині березня в Енергодарі припиним мовлення місцевий телеканал «ЕнТС» (юридична особа ТОВ «ТРК "Енергодарські телевізійні системи"»). Як повідомила команда телеканалу, таке рішення було прийнято через окупацію міста.

Також стало відомо, що в окупованому російськими військами місті Енергодар Запорізької області агресори намагаються формувати власні органи влади. Зокрема депутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив про створення так званої «громадської ради самоорганізації міста».