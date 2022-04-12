Окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу

Окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабуграфіка
Рашисти втратили у війні вже 732 танки та 63 одиниці ППО
Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24 лютого по 12 квітня:
- особового складу ‒ близько 19600 осіб,
- танків ‒ 732 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
- артилерійських систем – 349 од,
- РСЗВ ‒ 111 од,
- засоби ППО ‒ 63 од,
- літаків – 157 од,
- гелікоптерів – 140 од,
- автомобільної техніки ‒ 1406 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 124,
- Спеціальна техніка ‒ 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Триває 48-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що розташовані у безпосередній близькості до східних кордонів України.