  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу

    графіка
    Триває 48-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України - Окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу
    Триває 48-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України
    фото: glavcom.ua

    Рашисти втратили у війні вже 732 танки та 63 одиниці ППО

    Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24 лютого по 12 квітня:

    • особового складу ‒ близько 19600 осіб,
    • танків ‒ 732 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
    • артилерійських систем – 349 од,
    • РСЗВ ‒ 111 од,
    • засоби ППО ‒ 63 од,
    • літаків – 157 од,
    • гелікоптерів – 140 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1406 од,
    • кораблі /катери ‒ 7 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 124,
    • Спеціальна техніка ‒ 25,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    77777

    Триває 48-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що розташовані у безпосередній близькості до східних кордонів України.

    Читайте також: Армія РФ воєнними злочинами примусить світ відмовитися від будь-яких зв'язків із Росією – Зеленський (відео)
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти втратили майже 20 тис. осіб: дані Генштабу