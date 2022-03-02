  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти з Білорусі атакували бомбами Житомир: горять будинки (відео)

    Окупанти з Білорусі атакували Житомир крилатою ракетою&nbsp;&laquo;Калібр&raquo; - Окупанти з Білорусі атакували бомбами Житомир: горять будинки (відео)
    Окупанти з Білорусі атакували Житомир крилатою ракетою «Калібр»
    фото: кадр з відео

    Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати

    У Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Після удару крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 Бригади у Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. Удар завдано з території фашистської Білорусі», – написав Геращенко.

    Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що російські війська завдали бомбових ударів по жилому сектору Житомира пізно ввечері 1 березня. В результаті було потрапляння в житлові будинки, пошкоджена також лікарня.

    Сухомлин зазначив, що російські окупанти здійснили авіаційний удар по лікарні.

    «Всі почули потужні вибухи. Це район Лікарні №2 імені Павлусенка. Це був авіа удар! Зачепило саму лікарню. Декілька приватних будинків поруч. Поцілило прямісінько у житлове поиміщення. Поки невідомі наслідки ураження, працюють пожежні! Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а агонія безсилля перед армією! Перед тими, чий дух незламний!», – заявив Сухомлин.


    Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

    Теги: окупанти УДАР рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти з Білорусі атакували бомбами Житомир: горять будинки (відео)