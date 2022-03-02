Окупанти з Білорусі атакували бомбами Житомир: горять будинки (відео)

Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати

У Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Після удару крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 Бригади у Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. Удар завдано з території фашистської Білорусі», – написав Геращенко.

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що російські війська завдали бомбових ударів по жилому сектору Житомира пізно ввечері 1 березня. В результаті було потрапляння в житлові будинки, пошкоджена також лікарня.

Сухомлин зазначив, що російські окупанти здійснили авіаційний удар по лікарні.

«Всі почули потужні вибухи. Це район Лікарні №2 імені Павлусенка. Це був авіа удар! Зачепило саму лікарню. Декілька приватних будинків поруч. Поцілило прямісінько у житлове поиміщення. Поки невідомі наслідки ураження, працюють пожежні! Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а агонія безсилля перед армією! Перед тими, чий дух незламний!», – заявив Сухомлин.





Нагадаємо, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.