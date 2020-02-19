Нацгвардійці на Луганщині затримали бойовика



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Чоловіка «пробили» по базі, в якій він значиться як найманець російських терористів

Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Національної гвардії України Північ затримали чоловіка, причетного до незаконних збройних формувань. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що чоловік був затриманий при спробі перетнути блокпост поблизу населеного пункту Городище в Луганській області.

«Гвардійці виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища. У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року був відзначений, як особа, причетна до незаконних збройних формувань та підлягає затриманню», - повідомили в МВС.

Бойовика доставили в Біловодське відділення поліції. Його підозрюють у скоєнні злочинів за ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

Заступниця генсека ООН стурбована загрозою сповзання до нового насильства на Донбасі.

Зазначимо, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.