Окупанти з опівночі сім разів обстріляли українські позиції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про загиблих і постраждалих сьогодні внаслідок обстрілів не повідомляється

Незаконні збройні формування сім разів порушили режим припинення вогню з початку поточної доби, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook у четвер увечері.

«Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться в звіті.

Про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілів не повідомляється.

За даними Міноборони, до полудня бойовики здійснили п'ять обстрілів, втрат не було.

Після цього було обстріляно ще позиції біля смт Південного Торецької міськради Донецької області з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також поблизу с. Павлополя Волноваського району Донецької області (повторно) з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Слід нагадати, адже сьогодні стало відомо про те, що коригувальник вогню по Маріуполю Валерій Кірсанов виходить на волю завдяки так званому закону Савченко.