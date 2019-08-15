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    Окупанти з опівночі сім разів обстріляли українські позиції

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    Окупанти з опівночі сім разів обстріляли українські позиції

    Про загиблих і постраждалих сьогодні внаслідок обстрілів не повідомляється

    Незаконні збройні формування сім разів порушили режим припинення вогню з початку поточної доби, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook у четвер увечері.

    «Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться в звіті.

    Про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілів не повідомляється.

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    За даними Міноборони, до полудня бойовики здійснили п'ять обстрілів, втрат не було.

    Після цього було обстріляно ще позиції біля смт Південного Торецької міськради Донецької області з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також поблизу с. Павлополя Волноваського району Донецької області (повторно) з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

    Слід нагадати, адже сьогодні стало відомо про те, що коригувальник вогню по Маріуполю Валерій Кірсанов виходить на волю завдяки так званому закону Савченко.

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