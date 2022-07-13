У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи (відео)

Жителів просять залишатися в укриттях

У Харкові прогриміло кілька вибухів. В області спрацювали сирени повітряної тривоги. Про вибухи також повідомили жителі Запоріжжя.

Людям слід залишатись в укриттях, поки не оголосять відбій. Про тривогу у Харкові повідомили близько 22:57. Через декілька хвилин надійшла інформація про звуки вибухів.

Як видно на фото та відео, в одному з місць вибуху, почалася пожежа.

Згодом повідомили про вибухи на Запоріжжі.

Наразі офіційних коментарів від влади немає.

Зазначимо, що тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Нагадаємо, що в жодному разі не можна публікувати у мережу фото та відео вибухів чи «прильотів». Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Нагадаємо, уночі повідомлялося, що на Дніпропетровщині і у Харкові лунають вибухи.

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