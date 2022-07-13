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    Новини

    У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи (відео)

    У Харкові й Запоріжжі чути вибухи - У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи (відео)
    У Харкові й Запоріжжі чути вибухи
    фото: Антон Геращенко

    Жителів просять залишатися в укриттях

    У Харкові прогриміло кілька вибухів. В області спрацювали сирени повітряної тривоги. Про вибухи також повідомили жителі Запоріжжя.

    Людям слід залишатись в укриттях, поки не оголосять відбій. Про тривогу у Харкові повідомили близько 22:57. Через декілька хвилин надійшла інформація про звуки вибухів.

    Як видно на фото та відео, в одному з місць вибуху, почалася пожежа.

    Згодом повідомили про вибухи на Запоріжжі.

    Наразі офіційних коментарів від влади немає.

    Зазначимо, що тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

    Нагадаємо, що в жодному разі не можна публікувати у мережу фото та відео вибухів чи «прильотів». Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

    Нагадаємо, уночі повідомлялося, що на Дніпропетровщині і у Харкові лунають вибухи.

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    Теги: Харків Запоріжжя пожежа вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи (відео)