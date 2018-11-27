Окупанти заарештували вже п’ятьох українських моряків



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Заарештований мічман «Яни Капу» Юрій Будзило (ліворуч) і його адвокат Айдер Азаматов у залі суду, 27 листопада

Обрання запобіжних заходів українським морякам в анексованому Сімферополі триває

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував мічмана українського буксира «Яни Капу» Юрія Будзило.

Наразі такий запобіжний захід суд обрав вже п’яти українським морякам.

Рішення про арешт Будзило ухвалив суддя Київського районного суду Андрій Долгополов. Мічман залишиться в слідчому ізоляторі до 25 січня.

Раніше у вівторок, 27 листопада, цей же суд відправив під варту на два місяці ще чотирьох затриманих українських моряків. Член екіпажу буксира «Яни Капу» Володимир Варимез, матрос катера «Нікополь» Сергій Цибізов, старший матрос цього ж корабля Андрій Оприско, старший матрос «Яни Капу» Віктор Беспальченко залишаться під арештом до 25 січня.

Обрання запобіжних заходів українським морякам в анексованому Сімферополі триває.

Російська влада звинувачує екіпажі рейдового буксира «Яни Капу» і малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь» у «незаконному перетині державного кордону Росії».

Як відомо, у списку, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці 25 листопада, який розповсюдили ЗМІ, міститься 24 прізвища українських моряків.

Нагадаємо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

Джерело: Крим.Реалії