Банкова обіцяє окупантам у Криму «дуже яскравий» оксамитовий сезон

Небезпека для окупантів в Криму буде тільки наростати

Україна продовжить наполягати демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів

Збройні сили України зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів в Криму за роки окупації. Оксамитовий сезон на півострові буде яскравим. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає «24 канал».

Він зазначив, що Україна продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів. Якщо ворог не погодиться – в хід підуть інші засоби.

Подоляк підкреслив, що небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключається і певна «неприємність» з Керченським мостом.

«Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військового руйнування. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму», – заявив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.