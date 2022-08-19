Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова обіцяє окупантам у Криму «дуже яскравий» оксамитовий сезон

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова обіцяє окупантам у Криму «дуже яскравий» оксамитовий сезон
Небезпека для окупантів в Криму буде тільки наростати
фото ілюстративне

Україна продовжить наполягати демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів

Збройні сили України зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів в Криму за роки окупації. Оксамитовий сезон на півострові буде яскравим. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає «24 канал».

Він зазначив, що Україна продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів. Якщо ворог не погодиться – в хід підуть інші засоби.

Подоляк підкреслив, що небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключається і певна «неприємність» з Керченським мостом.

«Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військового руйнування. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму», – заявив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя. 

 

Теги: Крим окупанти Михайло Подоляк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи біля Новофедорівки прогриміли 9 серпня
Вибухи у Криму: росіяни терміново переміщують літаки та гелікоптери
17 серпня, 19:25
9 липня прогриміли вибухи на військовому аеродромі окупантів поблизу Новофедорівки
Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами
Вчора, 06:42
В Україні активно обговорюється можливість удару по Кримському мосту
Супутник ЗСУ уже «приглядається» до Кримського мосту: фото
Вчора, 16:12

Політика

Банкова обіцяє окупантам у Криму «дуже яскравий» оксамитовий сезон
Банкова обіцяє окупантам у Криму «дуже яскравий» оксамитовий сезон
Немає об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, – Зеленський
Немає об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, – Зеленський
Зустріч трьох. Про що домовилися Зеленський, Ердоган та Гутерріш
Зустріч трьох. Про що домовилися Зеленський, Ердоган та Гутерріш
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: деталі
Резніков зустрівся з міністром оборони Туреччини: деталі
Зеленський назвав умову для переговорів із Росією
Зеленський назвав умову для переговорів із Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
82K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
66K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
46K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
36K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
29K
Підрозділ Андрія Хоменка знищив ворожий десант на Миколаївщині

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Вчора, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Вчора, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту