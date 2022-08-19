ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні

Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії

Збройні сили України завдали чотири авіаудари по скупченню техніки та живої сили ворога у Баштанському та Бериславському районах. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити і продовжувати використовувати Каховський міст.

Підтверджені втрати ворога становлять 73 загарбники, 3 танки, 4 пускові установки і 1 радіолокаційну станцію до ЗРК з-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою заволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами.

В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, в результаті якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнили двома полоненими окупантами.

У відповідь ворог намагався зробити спробу штурмових дій силами в механізоване відділення в напрямку Олександрівка-Станіслав. Удачі не мав. З втратами відійшов.

7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без втрат з боку українців.

Нагадаємо, українські бійці на півдні знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному.

Також упродовж 17 серпня українські військові на півдні знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру «Піон», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.