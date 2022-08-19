Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
ЗСУ знищили 73 окупантів на півдні
фото ілюстративне

Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії

Збройні сили України завдали чотири авіаудари по скупченню техніки та живої сили ворога у Баштанському та Бериславському районах. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити і продовжувати використовувати Каховський міст.

Підтверджені втрати ворога становлять 73 загарбники, 3 танки, 4 пускові установки і 1 радіолокаційну станцію до ЗРК з-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Протягом доби українські підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою заволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами.

В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, в результаті якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнили двома полоненими окупантами.

У відповідь ворог намагався зробити спробу штурмових дій силами в механізоване відділення в напрямку Олександрівка-Станіслав. Удачі не мав. З втратами відійшов.

7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без втрат з боку українців.

Нагадаємо, українські бійці на півдні знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному. 

Також упродовж 17 серпня українські військові на півдні знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру «Піон», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Теги: ЗСУ окупанти війна в Україні війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія ICEYE та Фонд Притули оголосили про угоду щодо супутника для ЗСУ 18 серпня
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Вчора, 18:34
Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках
Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута, – Генштаб
Вчора, 19:15
ЗСУ вдарили по окупантах у Новій Каховці
ЗСУ завдали удар по окупантах у Новій Каховці
Вчора, 23:48

Події в Україні

ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
Мер Миколаєва повідомив про вибухи у місті
Мер Миколаєва повідомив про вибухи у місті
Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії
Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії
Близько 100 «прильотів». Окупанти весь день обстрілювали Сумщину
Близько 100 «прильотів». Окупанти весь день обстрілювали Сумщину
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу
ЗСУ завдали удар по окупантах у Новій Каховці
ЗСУ завдали удар по окупантах у Новій Каховці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
83K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
67K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
58K
Росіяни влаштували пікет посольств США та Британії із цинічними вимогами (відео)
46K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
38K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Вчора, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Вчора, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Вчора, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Вчора, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Вчора, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Вчора, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту