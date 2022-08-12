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Окупанти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині
Окупанти вчергове обстріляли Марганець на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Місцева влада закликала людей залишатися в укриттях

Російські війська вчергове обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

«Марганець. Знову. Перебувайте в укриттях», - зазначив він.

Росія щодня обстрілює Дніпропетровську область із РСЗВ та артилерії, а також завдає ракетних ударів.

Останній місяць окупанти інтенсивно обстрілюють житлові райони Нікополя .

Місцевих мешканців закликали тимчасово залишити місто.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони Дніпропетровської області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з «Градів». Зафіксовано 120 «прильотів».

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок нічного обстрілу Марганця одразу загинуло десять осіб, 11 постраждало. Згодом стало відомо, що ще двоє людей померли у лікарні від поранень. В Марганці пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведено з ладу лінію електропередач.

Теги: вибух Дніпропетровщина війна в Україіні

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