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Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту окупантів біля Андріївки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту окупантів біля Андріївки
Авіація ЗСУ завдала ударів по ворогу на півдні
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіація ЗСУ завдала два удари

Українська авіація завдала ударів опорному пункту ворога і скупченню росіян в районі Андріївки і Брускинського.в Херсонській області. Про це повідомляє  Оперативне командування «Південь».

У напрямку українських позицій та звільнених населених пунктів завдано 8 ударів вертольотами, 4 удари штурмовою авіацією. З боку ЗСУ втрат немає.

В результаті удару РСЗВ «Смерч» по Березнегуватому поранення отримав місцевий житель.

Авіація ЗСУ завдала два удари. По опорному пункту ворога недалеко від Андріївки і по скупченню ворожих сил і техніки біля Брускинського.

Ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань за добу знищили 19 окупантів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки та ще 1 склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо, нещодавно розвідники 28-ї окремої механізованої бригади у взаємодії зі спецпризначенцями ефективно застосували дрон-камікадзе по російських окупантах. 

Також днями підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили російський безпілотник типу «Птеро».

Перед цим, 27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий безпілотник росіян, імовірно, «Форпост».

Як відомо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

Теги: ЗСУ війна в Україні окупанти авіація

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