Окупанти застосували артилерію 122 калібру та міномети, четверо військових поранені



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Фото: mil.gov.ua

У штабі ООС зазначили, що підрозділи, які обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

Російські окупанти від початку доби вісім разів обстріляли позиції Об'єднанних сил на Донбасі. Поранень зазнали четверо українських бійців. Про це повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

«У період з 00.00 до 18.00 поточної доби противник вісім разів обстріляв позиції наших військ, із них сім разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 94 снарядів і мін», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними штабу, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти чотири рази обстріляли українські опорні пункти: зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське; зі ствольної артилерії калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне; з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів – біля селища Опитне.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено також чотири обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил: із мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Катеринівка; двічі – з мінометів 120-го та 82-го калібрів – біля селища міського типу Новотошківське; з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Кримське.

«У ході бойових дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення», - наголошується в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що підрозділи, які обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, у неділю, 17 лютого, в зоні ООС на території Донецької області, загинув 23-річний військовослужбовець ЗСУ, уродженець Миколаївської області Віталій Нароженко.

Нагадаємо, у полоні бойовиків «Л/ДНР» перебуває 41 український військовослужбовець.