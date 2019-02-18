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    У зоні ООС загинув військовослужбовець з Миколаївщини

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    У зоні ООС загинув військовослужбовець з Миколаївщини

    За даними Миколаївської обладміністрації, 17 лютого у віці 23 років на Донеччині при виконанні службових обов’язків загинув військовослужбовець ЗСУ Віталій Нароженко

    У неділю, 17 лютого, в зоні ООС на території Донецької області, загинув військовослужбовець ЗСУ, уродженець Миколаївської області Віталій Нароженко. Про це повідомляє Миколаївська обласна адміністрація.

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    «Вчора, 17 лютого, у віці 23 років в районі проведення ООС на території Донецької області при виконанні службових обов’язків пішов з життя військовослужбовець Збройних Сил України, уродженець села Костувате, Братського району Миколаївської області Віталій Нароженко», - йдеться у повідомленні.

    З початку поточної доби бойовики шість разів обстріляли підрозділи операції Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений.

    Нагадаємо, у полоні бойовиків «Л/ДНР» перебуває 41 український військовослужбовець.

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