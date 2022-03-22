Президент нагородив орденами та медалями 105 українських воїнів

Раніше Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам української розвідки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями 105 українських воїнів. сім з них, на жаль, посмертно. Про це він розповів під час свого відеозвернення.

«Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам української розвідки.

Нагадаємо, президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів.

Також він сказав, що російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео).

Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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