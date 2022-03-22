Це був іще один день, який наближає нас усіх до перемоги: повний текст звернення Зеленського

Зеленський зазначив, що ці 24 години були важкими на події та висновки

Уночі 21 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до нації.

Повний текст виступу президента:

Вільний народе вільної країни!

Завершився наш 26-й день повномасштабної війни. Після восьми років агресії на сході нашої держави.

Ворог потроху намагається ворушитися. Десь – перейти в наступ. Десь – захопити нашу дорогу. Десь переправитися через річку. Українська армія – молодці – відбиває ці намагання. І стримує окупантів.

Цієї доби російські війська завдали удару «Градами» по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь.

На Харківщині, під Чугуєвом, збито черговий ворожий літак. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватись: що у їхніх пілотів замість розуму? Невже також порожнеча?

Я сказав «також» не випадково, тому що порожнеча у них точно замість серця. Замість душі. Замість усього, що робить людей людьми.

У Харкові був убитий Борис Романченко – колишній вʼязень нацистських концтаборів. Йому було 96 років. Вдумайтеся, скільки всього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який ударив по звичайній харківській багатоповерхівці... З кожним днем цієї війни все очевидніше, що це у них таке – «денацифікація».

У Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли мирно, без зброї на мітинг за свою свободу. За нашу свободу.

Російські військові навіть не знають, що це таке – мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених на ганьбу.

У Запорізькій області потрапила під обстріл колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані. Двоє – у важкому стані.

Протягом дня працювали вісім гуманітарних коридорів. Київська, Донецька і Луганська області. Ворзель, Буча, Велика Димерка, Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна. Врятували 8 тисяч 57 людей. Всім дякую, хто це робив, хто працював заради людей.

Вдалося також доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Нідерландів Рютте і Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі «Великої сімки», лідерів держав НАТО і Євросоюзу. Наша позиція точно прозвучить. Прозвучить, повірте мені, міцно.

Підписав указ про нагородження орденами й медалями 105 наших воїнів. Вдячний кожному з них. Сім з них – на жаль, посмертно.

Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас усіх до нашої перемоги.

До миру для нашої держави.

Слава Україні!

Увечері 21 березня, наприкінці 26-го доби героїчного протистояння Українського народу російським окупантам президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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