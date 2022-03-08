Росіянин дивується, що йому прокололи шини через «Z» на авто (відео)

Триває 13 день відкритої війни росії проти України

Кумедний та показовий випадок стався у росії.

Черговий любитель путіна, в знак підтримки російської агресії проти України, намалював на своєму авто «Z» (знак, який окупанти використовують, аби маркувати свої сили).

Чого він не очікував, так це те, що невідомі розбили йому скло та прокололи шини.

«Це місто Кострома. Пошкодили машину через цю наклейку» незадоволено каже чоловік, показуючи напис «Мне не стыдно» на задньому склі, на додачу до вищезгаданого напису.

Нагадаємо, водія російської вантажівки, який розмістив на ній літеру «Z», жорстоко побили невідомі. Відповідне відео було розміщене в мережі

Нагадаємо, що літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні.