Сотні мешканців Маріуполя депортовані окупантами на Далекий Схід

Українських громадян вивозять до найдепресивніших регіонів Росії

Понад триста мешканців Маріуполя вивезено російськими окупантами на Далекий Схід. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада, додаючи скан сторінки російського видання з повідомленням про прибуття поїздом у місто Находка у Приморському краї 308 маріупольців.

«Новий генеральний план «Ост» у виконанні рашистів. Фактично йде зачистка території Маріуполя від людей. Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди – ні. Спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя. Всіх інших депортують до найдепресивніших районів Росії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контакт-центр міськради продовжує збирати інформацію про зниклих і депортованих маріупольців за номерами: +38 (050) 345 1555 та + 38 (067) 345 1555. Дзвінки приймаються з 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних. Також сьогодні Ірина Верещук повідомила мешканців міста про спроби окупантів паралельно з українською владою організувати свій коридор для евакуації в Росію. «Наш коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів)», - написала вона.

Маріупольський міський голова раніше заявляв, що від початку повномасштабного вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. За даними Головного управління розвідки МОУ, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Усіх потенційних свідків звірств загарбники намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Своєю чергою радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Телеграмі опублікував низку фотографій з місця подій, де маріупольці виходять із потяга. Також він розповів про загибель від рук агресора двох дівчаток, що грали у місцевому театрі «Концепція».

Напередодні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.