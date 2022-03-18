З Маріуполя евакуювали ще пів тисячі осіб

У Запоріжжі на біженців чекає вся необхідна допомога

Близько тисячі маріупольців вирушили до Бердянська. Пів тисячі осіб вже прямують з Бердянська до Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.

«П’ять автобусів з евакуйованими маріупольцями вже прямують з Бердянська до Запоріжжя. Всього майже 500 людей. У Запоріжжі на них чекає вся необхідна допомога – від забезпечення харчовими продуктами й медикаментами до розселення», – йдеться в повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко станом на 11:45 сповіщав, що близько 1000 людей в дорозі від Бердянська до Запоріжжя.

Дорогою влада забезпечила дозаправку особистого автотранспорту мешканців Маріуполя, які вирвалися з міста, але не можуть продовжити шлях.

Ситуація в Маріуполі, за його словам, залишається важкою.

«По місту продовжується бомбардування та вуличні бої. Нажаль, і далі спостерігаємо захід літаків з напрям російського Єйська. За наявними даними щодня на Маріуполь російська авіація скидає не менш 100 авіаційних бомб. Інформація по наслідкам бомбардування Драм театру уточнюється, що ускладнюється обстрілами цього району», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, під завалами драмтеатру в Маріуполі залишається 1300 людей, їхня доля невідома.

Як повідомлялося, рашисти не дають забрати людей з-під завалів театру в Маріуполі (фото).

Нагадаємо, 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

17 березня стало відомо, що бомбосховище під драматичним театром витримало удар, люди залишилися живі.

Також 16 березня рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Наразі в Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.