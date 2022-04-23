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    «У дворах – могили та хрести». Розповіді жителів Маріуполя, яким вдалося виїхати з міста

    &laquo;Ми вирвалися дивом звідти, із цього пекла. Маріуполя нема&raquo;,&nbsp;&ndash; розповідають люди, що змогли виїхати з міста - «У дворах – могили та хрести». Розповіді жителів Маріуполя, яким вдалося виїхати з міста
    «Ми вирвалися дивом звідти, із цього пекла. Маріуполя нема», – розповідають люди, що змогли виїхати з міста

    «Від дев'ятиповерхівки залишилася лише яма. Ми з дружиною та тестем переважно у підвалі жили»

    Люди, яким вдалося виїхати з Маріуполя до Запорізької області, розповіли про жахи, які творять російські окупанти в місті:

    • «Ми вирвалися дивом звідти, із цього пекла. Маріуполя нема. У дворах одні могили та хрести стоять».
    • «Привозили к*цапи гуманітарну допомогу: літр молока на сорок людей, півтора літри води на десять осіб».
    • «Від дев'ятиповерхівки залишилася лише яма. Ми з дружиною та тестем переважно у підвалі жили»

    На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

    Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

    Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    «У дворах – могили та хрести». Розповіді жителів Маріуполя, яким вдалося виїхати з міста