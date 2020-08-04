В одному з районів окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації через дефіцит води



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Наразі воду підвозять чотири рази на день і збираються будувати водогін

Жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини

В окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини. Про це повідомила 4 серпня голова Мирнівської сільської ради Наталія Лапшина, пише Інтерфакс.

Зазначається, що у районі введений режим надзвичайної ситуації.

«Режим надзвичайної ситуації введено в одному районі, який підходить до однієї свердловини», - сказала вона.

Керівник МБЗ Мирне Євгенія Гудима уточнила агентству, що дефіцит склався через природні умови: так як не було дощів, свердловина обміліла. Обмеження водопостачання торкнулося близько 500 абонентів, їм підвозять воду чотири рази на день.

Для вирішення проблеми вирішено побудувати водовід довжиною 1,2 тисячі метрів. На це виділено понад 700 тисяч рублів, додала Гудима. Роботи планується закінчити 15 серпня.

Раніше, так званий, керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав поточний рік одним з найбільш посушливих для півострова за 150 років.

Наразі найбільш напружена ситуація через відсутність опадів склалася в Сімферополі. Місцева влада вже розробила графік подачі води населенню, який поки не введений.

До анексії Криму з боку Росії близько 85% потреб місцевих жителів у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після референдуму Україна його перекрила.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

До слова, окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео)

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

Також генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині».