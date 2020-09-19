Ще в одному районі окупованого Криму обмежать водопостачання
Изобільненське водосховище
У водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня
Ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова. Про це повідомила «глава» окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва в своєму Facebook.
Водопостачання обмежать з 23 вересня. «У нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижено тиск. Вода буде, але йти вона буде під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але він допоможе заощадити і не допустити ситуації повної відсутності води», – написала Огнєва.
За словами чиновниці, в Изобільненському водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня. Тому теперішнє обмеження допомагає гарантувати, що навіть без опадів вода в кранах у кримчан буде мінімум до квітня.
Нагадаємо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.