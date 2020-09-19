  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Ще в одному районі окупованого Криму обмежать водопостачання

    • Розсилка
    <p>Изобільненське водосховище</p> - Ще в одному районі окупованого Криму обмежать водопостачання

    Изобільненське водосховище

    У водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня

    Ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова. Про це повідомила «глава» окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва в своєму Facebook.

    Водопостачання обмежать з 23 вересня. «У нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижено тиск. Вода буде, але йти вона буде під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але він допоможе заощадити і не допустити ситуації повної відсутності води», – написала Огнєва.

    За словами чиновниці, в Изобільненському водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня. Тому теперішнє обмеження допомагає гарантувати, що навіть без опадів вода в кранах у кримчан буде мінімум до квітня.

    З 24 серпня в окупованому Сімферополі, де проживають близько 350 тисяч осіб, і 39 найближчих населених пунктах почали поетапно обмежувати подачу води – тепер її можна набрати тільки за графіком. Режим економії може зберегтися до березня 2021 року. За словами окупантів, введення подібних заходів пов’язано з посухою.

    Нагадаємо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

    Читайте також:
    Про каміння з неба та воду для окупованого Криму
    Крим вода Володимир Зеленський водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies