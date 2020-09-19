Ще в одному районі окупованого Криму обмежать водопостачання



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Изобільненське водосховище

У водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня

Ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова. Про це повідомила «глава» окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва в своєму Facebook.

Водопостачання обмежать з 23 вересня. «У нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижено тиск. Вода буде, але йти вона буде під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але він допоможе заощадити і не допустити ситуації повної відсутності води», – написала Огнєва.

За словами чиновниці, в Изобільненському водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня. Тому теперішнє обмеження допомагає гарантувати, що навіть без опадів вода в кранах у кримчан буде мінімум до квітня.

З 24 серпня в окупованому Сімферополі, де проживають близько 350 тисяч осіб, і 39 найближчих населених пунктах почали поетапно обмежувати подачу води – тепер її можна набрати тільки за графіком. Режим економії може зберегтися до березня 2021 року. За словами окупантів, введення подібних заходів пов’язано з посухою.

Нагадаємо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

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